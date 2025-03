So gewinnen Schönheitskliniken mithilfe von Dominik von Falkenhausen und ScaleBeauty gezielt Premium-Patienten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Stillstand oder Skalierung? Dominik von Falkenhausen, Gründervon ScaleBeauty, zeigt Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin,wie sie ausgebuchte Terminkalender in echtes Umsatzwachstum verwandeln. Durchgezielte Premium-Patientenakquise, KI-gestützte Werbekampagnen undhochkonvertierende Webseiten hilft er Praxen dabei, systematischzahlungskräftige Kunden zu gewinnen. Wie genau das durch gezieltesOnline-Marketing gelingt, erfahren Sie hier.Die ästhetische Medizin boomt, die Terminkalender vieler Schönheitskliniken undPraxen sind randvoll. Ein Ende ist nicht in Sicht: Der Markt für ästhetischeMedizin wird sich bis 2030 mindestens verdreifachen. Auf den ersten Blick einLuxusproblem - doch in Wirklichkeit eine tückische Wachstumsfalle. Denn währenddie Stühle im Wartezimmer besetzt sind, bleibt der Umsatz auf einem Plateau. DerFehler liegt hier in der Strategie: Standardbehandlungen mit niedrigen Margendominieren das Angebot. Hochpreisige, spezialisierte Verfahren, die echteUmsatzsprünge ermöglichen, werden kaum beworben. Hinzu kommt der weitverbreiteteIrrglaube, dass eine professionelle Website und ein gutes Google-Ranking für denErfolg einer Praxis ausreichen. Doch das ist ein Trugschluss. "Nur drei Prozentder potenziellen Patienten suchen aktiv nach ästhetischen Behandlungen", erklärtDominik von Falkenhausen, Experte von ScaleBeauty. "Die übrigen 97 Prozent habendas Bedürfnis - wissen es aber noch nicht. Sie müssen inspiriert, informiert undüberzeugt werden. Genau hier entscheidet sich, wer den Markt dominiert und werin der Masse untergeht.""Die besten Patienten sind nicht die, die die Praxis zufällig finden - sonderndie, die die Praxen gezielt anziehen", meint Dominik von Falkenhausen. Mitdieser Überzeugung hat der Onlinemarketing-Experte für ästhetische MedizinScaleBeauty gegründet - das spezialisierte Online-Marketing-System, dasSchönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin aus der Stagnation in dieSkalierung führt. Während viele Praxen noch glauben, dass eine Website und SEOgenügen, setzen die Marktführer mithilfe von ScaleBeauty längst aufhochkonvertierende Webseiten, KI-optimierte Werbekampagnen und selektivePatientenakquise. So gelingt es den Experten genau die zahlungskräftigen zehnProzent der Kunden anzuziehen, die bereit sind, für Qualität Premium-Preise zuzahlen. Das geschieht durch präzise Positionierung, intelligente Google- undSocial-Media-Werbung sowie optimierte Beratungsgespräche, die aus jeder Anfragedas Maximum herausholen. So verwandeln sich Schönheitskliniken in digitaleMagneten für zahlungskräftige Patienten - ohne Werbebudget zu verbrennen.