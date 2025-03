Der langsame Niedergang von Cardano und XRP im Bitcoin-Vergleich!

Cardano (ADA): Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind

Cardano galt lange als einer der vielversprechendsten Ethereum-Konkurrenten. Mit einem wissenschaftlichen Ansatz und innovativer Blockchain-Technologie konnte das Projekt viele Investoren für sich gewinnen. Doch ein Blick auf die langfristige Wertentwicklung im Verhältnis zu Bitcoin zeichnet ein düsteres Bild.

Im Jahr 2017 lag der Wert von 1 ADA bei etwa 0,000005 BTC. Im Bullenmarkt 2021 konnte Cardano auf 0,00006 BTC steigen, doch mittlerweile liegt der Wert nur noch bei 0,000016 BTC. Diese Entwicklung zeigt, dass ADA trotz kurzzeitiger Hype-Phasen langfristig nicht mit Bitcoin mithalten konnte und aktuell starke Rücksetzer verzeichnete.

XRP: Hoffnung auf Regulierung reicht nicht mehr

Auch XRP, die Kryptowährung von Ripple, hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Ursprünglich wurde sie als Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der Blockchain-Technologie betrachtet. Im Jahr 2018 erreichte XRP mit 0,00021 BTC seinen Höchststand gegenüber Bitcoin.

Seitdem ist der Wert jedoch kontinuierlich gefallen und liegt aktuell nur noch bei 0,000015 BTC. Trotz einiger positiver Nachrichten, wie dem Ende des SEC-Verfahrens gegen Ripple, konnte XRP seinen Abwärtstrend nicht stoppen.

Ethereum: Der einzige Altcoin mit Bitcoin-Wachstum?

Im Gegensatz zu Cardano und XRP konnte sich Ethereum (ETH) langfristig besser gegenüber Bitcoin behaupten. Seit der Einführung lag der Wert von 1 ETH anfangs bei etwa 0,01 BTC. Im Bullenmarkt 2021 erreichte Ethereum einen Höchststand von 0,08 BTC und stabilisierte sich anschließend in einem Bereich zwischen 0,06 und 0,08 BTC.

Makroökonomische Faktoren verschärfen die Krise

Die derzeitige Schwäche im Krypto-Markt ist nicht nur auf interne Faktoren zurückzuführen, sondern auch auf eine Vielzahl makroökonomischer Entwicklungen, die die globalen Finanzmärkte beeinflussen. Besonders die von Präsident Donald Trump angekündigten neuen Zölle belasten die Weltwirtschaft.

Hinzu kommen wachsende Sorgen über die Inflation, die Anleger zunehmend verunsichern. Gleichzeitig haben die großen Technologieunternehmen an den Aktienmärkten in den letzten Wochen über 3 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren, was die allgemeine Marktsentiment weiter belastet. Diese Entwicklungen führen dazu, dass Bitcoin zwar als sicherer Hafen innerhalb des Kryptomarktes stabiler bleibt, Altcoins jedoch überproportional stark verlieren.

Handel bricht ein: Volumen-Rückgang um 70 Prozent

Ein weiteres besorgniserregendes Signal für den Krypto-Markt ist der massive Rückgang des Handelsvolumens. Während im November 2024 das tägliche Handelsvolumen noch bei 126 Milliarden US-Dollar lag, ist es mittlerweile auf nur noch 35 Milliarden US-Dollar gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von 70 Prozent innerhalb weniger Monate.

Aktuelle Kursentwicklungen: Altcoins unter Druck

In den vergangenen sieben Tagen mussten Altcoins deutliche Verluste hinnehmen und stehen weiterhin stark unter Druck. XRP notiert derzeit bei 2,06 US-Dollar und verzeichnet damit einen Rückgang von mehr als 17 Prozent im Wochenvergleich. Auch Ethereum (ETH) bleibt nicht verschont und fiel auf 1.795 US-Dollar, was einem Verlust von über 14 Prozent innerhalb einer Woche entspricht.

Cardano (ADA) steht aktuell bei 0,640965 US-Dollar und musste damit ebenfalls einen Rückgang von mehr als 12,5 Prozent hinnehmen. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei Solana (SOL), das mit einem aktuellen Kurs von 123,9 US-Dollar ein Minus von über 12,5 Prozent auf Wochensicht verzeichnet (Stand: Montag, 13:00 Uhr MEZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion