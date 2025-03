Hedgefonds schmeißen raus: Tech-Aktien im größten Ausverkauf seit Jahren!

Hedgefonds haben in der letzten Woche ihre Positionen in Tech-Aktien drastisch reduziert, was den stärksten Ausverkauf des Sektors seit sechs Monaten und den zweitgrößten in absoluten Zahlen der letzten fünf Jahre markiert, so eine Mitteilung des Prime Services Desk von Goldman Sachs.

Der Technologiesektor – bereits durch schwache Performance unter Druck – war die am stärksten netto verkaufte Gruppe auf der Prime-Brokerage-Plattform von Goldman. Die Nettoverkäufe wurden durch eine Mischung aus Positionsabbau (Long-Reduktionen) und neuen Short-Positionen im Verhältnis von etwa 2:1 getrieben, was auf einen klaren bärischen Stimmungswechsel hinweist.