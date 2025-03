JONATHAN HOFFMAN ALS GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND BESTÄTIGT

Seit 2015 hat Globeleq seine Stromerzeugungskapazität in Betrieb und im Bau nahezu verdoppelt. In den 2020er Jahren war die Gruppe für 43 Prozent aller IPP-Kraftwerke in Subsahara-Afrika (ohne Südafrika) verantwortlich, die den finanziellen Abschluss erreicht haben und keine Wasserkraftwerke sind.

Jonathan Hoffman wird Globeleq nun durch die nächste Wachstumsphase führen, die sich auf die Energiewende im südlichen Afrika und in Kenia konzentrieren wird. Die Gruppe besitzt und betreibt 12 Kraftwerke für erneuerbare Energien in Südafrika, Mosambik und Kenia, hat [485]MW im Bau und hat eine Reihe von wegweisenden Projekten in der Region in der Entwicklungsphase. Außerhalb des südlichen Afrikas wird sich Globeleq auf seine bestehenden Anlagen konzentrieren, die die lokalen Gemeinden und die Industrie mit lebenswichtigem Strom versorgen und Renditen für seine Aktionäre erwirtschaften.

Laurence Mulliez, Vorsitzender von Globeleq, kommentierte heute:

"Ich freue mich sehr, bestätigen zu können, dass Jonathan Hoffman nun der ständige CEO von Globeleq ist. Jonathan kennt unsere Mitarbeiter und unser Portfolio in- und auswendig und ist damit bestens geeignet, Globeleq in die nächste Wachstumsphase zu führen. Seit er letztes Jahr Interims-CEO wurde, hat Jonathan den Vorstand mit seinem Engagement für das Unternehmen und seinem Wissen über unsere Branche und unsere Partner beeindruckt."

Jonathan Hoffman, CEO von Globeleq, fügte hinzu:

"Ich freue mich sehr, das talentierte Team von Globeleq zu leiten, um unsere Mission zu erfüllen und die Energiewende im südlichen Afrika voranzutreiben. Mein absolutes Ziel ist es, Probleme für unsere Kunden zu lösen und Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Über Globeleq

Globeleq, das sich zu 70% im Besitz von British International Investment und zu 30% im Besitz von Norfund befindet, ist der führende Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Stromerzeugungsanlagen in Afrika. Seit 2002 hat das erfahrene Team von Fachleuten ein vielfältiges Portfolio unabhängiger Kraftwerke mit einer Leistung von 1.794 MW an 17 Standorten in sieben Ländern aufgebaut. Weitere 485 MW sind im Bau und mehr als 2.000 MW an Kraftwerksprojekten in der Entwicklung.

