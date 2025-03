Börsen Update Europa - 31.03. - MDAX schwach -2,10 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.582,19 PKT und fällt um -1,98 %.

Top-Werte: freenet +0,09 %, Deutsche Telekom 0,00 %, 1&1 -0,07 %

Flop-Werte: CANCOM SE -16,14 %, Carl Zeiss Meditec -6,01 %, SILTRONIC AG -5,93 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.230,43 PKT und verliert bisher -1,72 %.

Top-Werte: DANONE +0,42 %, Deutsche Telekom 0,00 %, Koninklijke Ahold Delhaize 0,00 %

Flop-Werte: BASF -4,38 %, Stellantis -4,11 %, Kering -3,99 %

Der ATX steht aktuell (13:59:46) bei 4.072,95 PKT und fällt um -1,52 %.

Top-Werte: Telekom Austria +0,35 %, BAWAG Group +0,13 %, OMV -0,23 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -8,85 %, Andritz -7,85 %, Lenzing -4,80 %

Der SMI steht bei 12.640,19 PKT und verliert bisher -1,46 %.

Top-Werte: Swisscom +0,28 %, Nestle -0,16 %, Swiss Life Holding -0,52 %

Flop-Werte: ABB -4,06 %, Logitech International -3,76 %, CIE Financiere Richemont -3,71 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:54) bei 7.770,84 PKT und fällt um -1,64 %.

Top-Werte: ORANGE +1,12 %, DANONE +0,42 %, Thales +0,18 %

Flop-Werte: Teleperformance -4,62 %, Societe Generale -4,53 %, Capgemini -4,41 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.488,12 PKT und fällt um -1,61 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +1,03 %, Telia Company +0,53 %, Essity Registered (B) -0,36 %

Flop-Werte: ABB -4,06 %, Sandvik -3,36 %, Alfa Laval -3,36 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.080,00 PKT und fällt um -0,97 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,29 %, Piraeus Port Authority +0,35 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -0,32 %

Flop-Werte: Metlen Energy & Metals -4,53 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -4,35 %, Public Power -4,01 %