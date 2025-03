Moderna - Aktie im Rampenlicht - 31.03.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Moderna mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,81 % hinnehmen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

CAMBRIDGE, MA / ACCESS Newswire / March 31, 2025 / Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) today announced that the Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) has granted approval for mRESVIA (mRNA-1345), an mRNA respiratory syncytial virus (RSV) …