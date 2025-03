Stipendien an 60 wegweisende Postdoktoranden aus 25 Nationen vergeben

Wir haben Stipendien an einige der kreativsten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler weltweit vergeben, um neue Grenzen in der biologischen Forschung zu eröffnen", sagte Guntram Bauer, Chief Scientific Officer von HFSPO.

In 2025 erhalten Postdoktoranden aus diesen Ländern erhalten die HFSP-Stipendien:

Online Booklet listet Gewinner auf:

Die 2025 vergebenen HFSP-Stipendien spiegeln den Einfallsreichtum und den Entdeckungsdrang der nächsten Forschergeneration wider. HFSP prüfte die Vorschläge von 541 Antragstellern. Um die Zusammenfassungen der 60 Preisträger zu lesen, klicken Sie bitte hier: 2025 HFSP Fellowships Awardees.

Um einzelne Wissenschaftler zu finden, klicken Sie auf: Index nach Land der Stipendiaten.

Zu den Highlights der Forschungsprojekte gehören:

Die Erforschung von Gedächtnis-Engrammen, also Gruppen von Neuronen, die gemeinsam feuern und eine Erinnerung auf viele Neuronen verteilen können, stehen im Mittelpunkt einer neuen Studie. Die Wissenschaftler werden Gehirn-Maschine-Schnittstellen verwenden, um festzustellen, ob Erinnerungen erhalten bleiben, wenn einige Neuronen umgestaltet werden.

Eine Untersuchung der symbiotischen Beziehung zwischen Korallen und Dinoflagellaten wird zeigen, dass den Korallen durch die Glykosylierung von Proteinen wichtige Nährstoffe zugeführt werden, die den Mikroorganismen einen sicheren Unterschlupf bieten. Dieser Austausch ist für die Gesundheit der Korallenriffe von entscheidender Bedeutung und kann neue Erkenntnisse für die Wiederherstellung sowie den Schutz von Korallenriffen liefern.

Wie Bakterien mutieren und genetisches Material von Wirten erwerben, um gegen Antibiotika resistent zu werden, ist gut untersucht worden; diese neue Studie bewertet, wie einzelne Zellen gegen Antibiotika resistent werden. Die Wissenschaftler hoffen, die Variabilität der zellulären Reaktionen besser zu verstehen, was auch zu Erkenntnissen über Krebs und andere Krankheiten führen könnte.

Informationen zu den HFSP-Stipendien:

HFSP-Long Term Fellowships unterstützen Wissenschaftler mit einem Doktortitel in einer biologischen Disziplin bei der Durchführung eines Forschungsprojekts in den Biowissenschaften. Cross-Disciplinary Fellowships unterstützen Wissenschaftler mit einem Doktortitel in einer nicht-biologischen Disziplin (Mathematik, Physik, Informatik usw.) bei der Arbeit an einem Forschungsprojekt in der Biologie.

Journalisten können die vollständige Pressemitteilung hier einsehen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2652031/cover_Fellowship_Award_Booklet_2025.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2652032/5238976/HFSP_Logo.jpg

Kontakt:

D. Rachael Bishop

HFSPO Wissenschaftsredakteurin

rbishop@hfsp.org

+33 (0)7 81 87 62 21

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/human-frontier-science-programm-stipendien-an-60-wegweisende-postdoktoranden-aus-25-nationen-vergeben-302415462.html