Neuer Bertelsmann-Geschäftsbericht zeigt Vielfalt, Internationalität und Kreativität des Konzerns (FOTO)

- Interaktiver Geschäftsbericht 2024 ab sofort online verfügbar

- Leitmotiv: "Das alles ist Bertelsmann"

- Buchstabencollagen mit Fotografien von Jim Rakete visualisieren

Unternehmensvielfalt



Der neue interaktive Geschäftsbericht 2024 von Bertelsmann ist ab sofort online

verfügbar. Unter dem Leitmotiv "Das alles ist Bertelsmann" veranschaulicht er

die Vielfalt, Internationalität und Innovationskraft des Konzerns.





Ein besonderes visuelles Highlight des diesjährigen Berichts ist das kreativeDesign: Sowohl das zentrale Motto als auch die fünf strategischen Stoßrichtungensind durch kunstvolle Buchstabencollagen aus den Fotografien des renommiertenFotografen Jim Rakete zusammengesetzt. Die Bilder stammen aus dem Kunstprojekt"Das alles ist Bertelsmann by Jim Rakete", das im vergangenen Jahr im CorporateCenter in Gütersloh präsentiert wurde. Ergänzend dazu steht das Collagen-"B" alsKey Visual, das alle Unternehmensbereiche in einem facettenreichen Bild vereint.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt:"Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum - genau diese Wertespiegeln sich im diesjährigen Geschäftsbericht wider. Durch die einzigartigeBildsprache von Jim Rakete erhält unser Bericht eine zusätzliche emotionale undkünstlerische Dimension, die die ganze internationale Vielfalt von Bertelsmannsichtbar macht."Die Buchstabencollagen visualisieren nicht nur das Leitmotiv, sondern auch diefünf strategischen Stoßrichtungen von Bertelsmann, die den nachhaltigen Erfolgdes Unternehmens maßgeblich prägen. Ergänzt wird das moderne Design durch eineinteraktive Gestaltung mit Videos, Hörproben und weiterführenden Links, die denBericht zu einem multimedialen Erlebnis machen.Der Geschäftsbericht 2024 besteht aus einem Image- und einem Finanzteil. Währendder Finanzteil transparent und detailliert über die Zahlen des vergangenenGeschäftsjahres informiert, enthält er erstmals eine ausführlicheKonzernnachhaltigkeitserklärung. Damit trägt Bertelsmann dem gestiegenenStellenwert von ökologischen, sozialen und Governance-Themen (ESG) Rechnung undbietet eine umfassende Übersicht über seine Nachhaltigkeitsstrategie und-maßnahmen.Im Imageteil wird die Vielseitigkeit des Konzerns anhand wegweisender Erfolgedeutlich: Stefan Raab kehrt mit neuen Projekten ins TV-Geschäft zurück,Sonopress bringt mit der EcoRecord eine nachhaltige Medienproduktion auf denWeg, und Bertelsmann Investments fördert mit der Finanzierung von Rozanainnovative Geschäftsmodelle. Zudem enthält der Geschäftsbericht in diesem Jahrein Kapitel zur Unternehmensgeschichte "190 Jahre Bertelsmann", das zentraleMeilensteine beleuchtet - von den Anfängen als Verlagshaus bis hin zum globalenMedien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen.Der interaktive Geschäftsbericht ist unter gb2024.bertelsmann.de abrufbar. Derbegleitende Video-Trailer zu "Das alles ist Bertelsmann" wird parallel auf derWebsite und den Social-Media-Kanälen des Konzerns ausgespielt.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, derDienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die BertelsmannEducation Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombinationermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.http://www.bertelsmann.de