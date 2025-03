RWE verkauft Beteiligungen an Nordsee-Windparks für 1,4 Milliarden Euro

Huta schrieb 23.10.24, 14:33

Man kann zu der RWE stehen wie man will (und angesichts der aktuellen Kursentwicklung wird wohl niemand zufrieden sein) ABER einfach mal zu behaupten, dass das Management keine Guidance gegeben hat ("nicht mal weiß, wo sie dieses Jahr rauskommen) ist entweder der Versuch, mit Unwahrheiten zu arbeiten oder der Beweis dafür, dass sich der Schreiber nicht wirklich mit dem Unternehmen befasst hat.

RWE hat nicht nur für das laufende Jahr eine Guidance herausgegeben sondern auch für die folgenden Jahre. Danach wird der Gewinn in 2024 bis 2026 rückläufig sein und ab 2027 dann wieder wachsen - der Grund dürfte klar sein: Das "grüne Portfolio" muss ja erst sukzessive aufgebaut werden. Sehr instruktiv ist dabei das RWE Factbook



https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/05-investor-relations/finanzkalendar-und-veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-und-praesentationen/RWE-factbook-2024.pdf



2024 soll das EpS demnach 2,60 Euro betragen (in etwa) und 2027 dann bei 3 Euro liegen (wie gesagt, in 2025 und 2026 erst einmal rückläufig, um bis 2030 dann auf 4 Euro zu steigen. Dementsprechend soll auch die Dividende stetig um 5-10% jährlich angehoben werden. Es gibt auf der Homepage der RWE einen Analystenkonsens



https://www.rwe.com/investor-relations/rwe-aktie/analystenempfehlungen-und-konsensus/



danach soll die Dividende in 2030 bei 1,60 Euro liegen - und man kann angesichts der Ergebnisreihen sehr git sehen, wie sich der Nettogewinn in den kommenden Jahren entwickeln soll. Nun kann man von Analysten halten was man möchte - ich persönlich verstehe nie so ganz, wie sie die jeweiligen Kursziele ermitteln/auswürfeln - aber meistens sind diese was die reinen Zahlen angeht, gut informiert und in einem einigermaßen engen Austausch mit dem Vorstand. Die Kursziele sind dabei jedenfalls für mich eher nebensächlich, weil man sich mMn auf der Grundlage der Zahlen selber ein Bild davon machen sollte, wie werthaltig eine Aktie ist und ob sie möglicherweise in drei oder fünf Jahren höher steht als heute oder nicht (und dass die Kursziele der Analysten wenigstens bei RWE auch meistens falsch sind, ist erwiesen)



Zu behaupten, RWE hätte kein Geschäftsmodell ist dabei schon ziemlich dreist, wenn man auf der anderen Seite offensichtlich keine Lust hat, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Man kann sich ja mal "spaßeshalber" vorstellen, RWE würde morgen dicht machen - der "Spaß" wäre wohl eher klein.



Wer weitergehende Informationen benötigt, kann sich entweder die sehr transparente Webseite des Unternehmens anschauen (RWE veröffentlicht sogar die Daten der Energieerzeugung auf einer eigenen Webseite)



https://www.rwe-production-data.com/list/



Und wem das dann immer noch nicht reicht oder wer eben darüber hinausgehende Fragen hat, kann sich auch gerne an die IR wenden. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man von dort recht schnell und recht ausführliche Antworten erhält. Kann man ja mal probieren, wenn man der Meinung ist, dass RWE bei sinkenden Strompreisen Probleme mit dem Geldverdienen bekommen würde.



Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass alles absolut in Butter ist bei RWE. Z.B. könnte die Wahl von Donald Trump das Offshore Windgeschäft der RWE beeinträchtigen. Aber dann kann man zur Not ja auch irgendwo anders investieren. Auch der Sieg von Trump würde RWE nicht in den Grundfesten erschüttern, hätte aber Auswirkungen (die mMn aber schon im aktuellen Kurs eingepreist sein sollten). Und in Deutschland scheint mir das Problem zu sein, dass die Regierung zwar Ziele vorgegeben hat, mit der Umsetzung aber nicht voran kommt. Ich bin persönlich der Meinung (muss man nicht teilen, weil es eben meine persönliche Meinung ist und jemand anderes vielleicht zu anderen Schlüssen kommt, was absolut legitim ist), dass der Strombedarf in Deutschland weiter zunehmen wird, eben weil man politisch viel zusätzlichen Bedarf erzeugt. Die Mobilität, das Heizen und die Industrieproduktion soll umgestellt werden. RWE ist mMn einer der wenigen Anbieter, der die nötige Menge an Strom auch zukünftig wird bereitstellen können - Deutschland kann nicht über Balkonkraftwerke versorgt werden. Im Moment könnte der Bedarf durch die schlecht laufende Wirtschaft etwas geringer sein - aber irgendwann wird auch diese Flaute mal vorbei sein. Daher bleibe ich der Meinung, dass sich der Kurs der Aktie (der aktuell ja unleugbar ein Trauerspiel darstellt) erholen wird, wenn die "neue RWE" sichtbarer wird und der Anteil der erneuerbaren Energien - aber eben auch der Speicher und der Reservekraftwerke - sichtbarer wird. Möglicherweise wird eine neue Regierung auch noch die Laufzeiten der Kohlekraftwerke verlängern - würde ich jetzt nicht drauf setzen aber mMn (z.B. mit CO2 Abscheidung) realistischer als ein Wiederanfahren der Kernkraft.



Jeder muss letztendlich selber wissen, ob man die RWE Aktie kauft oder sie lieber liegen lässt - aber einfach irgendwelche Behauptungen als Wahrheit aufstellen, finde ich etwas unterkomplex.