Inflationsrate sinkt auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisdruck auf die Verbraucher in Deutschland hat im März leicht nachgelassen. Gleichzeitig sind aber Lebensmittel überdurchschnittlich teurer geworden, wie aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden. Die allgemeine Inflationsrate sank im März um 0,1 Punkte auf 2,2 Prozent. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Bereits zu Jahresbeginn war die Inflation in Deutschland nach drei Anstiegen in Folge abgeflaut. Im Dezember lag die Inflationsrate noch bei 2,6 Prozent.

Bei den für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI) ging die Teuerung im März ebenfalls zurück. Hier sank die Jahresrate auf 2,3 Prozent, von zuvor 2,6 Prozent im Februar. Der Rückgang ist etwas stärker als erwartet ausgefallen. Im Monatsvergleich meldete das Bundesamt für März einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,3 Prozent.