Gerresheimer - Aktie im Rampenlicht - 31.03.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Gerresheimer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,04 % hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,94 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Hoffnung auf eine Übernahme von Gerresheimer durch Finanzinvestoren ist am Montag weiter abgeebbt. Nachdem Analyst Paul Knight vom US-Analysehaus Keybanc die Aktien auf "Sector Weight" abgestuft hatte, ging es für den Kurs um 3,4 Prozent bergab …

EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 31.03.2025 / 10:35 CET/CEST Dissemination of …