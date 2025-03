Generalstreik in Belgien beeinträchtigt auch Reisende aus Deutschland Für Reisende aus Deutschland kann es wegen eines 24-stündigen Generalstreiks in Belgien zu Beeinträchtigungen im Flug- und Bahnverkehr kommen. Mit erheblichen Störungen sei vor allem am größten Flughafen Brüssels zu rechnen: "Da abfliegende …