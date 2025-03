Hypoport im Abwärtstrend mit Gewinnen - Metzler hebt auf 'Hold'

vonHS schrieb 11.03.25, 06:34

Mangels Link im OAWS-Newsletter von SCALABLE CAPITAL Heute die Tagesseite des Unternehmens zum Artikel



https://hi.omr.com/was-ist-los-an-der-börse



Hypoport liebt niedrige Zinsen



„Betongold:

400.000 Wohnungen pro Jahr wollte die alte Regierung bauen – geschafft hat sie das nicht. Zwischen 2021 und 2023 waren's jeweils weniger als 300.000 Wohnungen und gleichzeitig ging die Zahl der Baugenehmigungen immer weiter runter. Im Januar verkündete die Regierung, dass sie “Licht am Ende des Tunnels” sieht. Davon könnte auch Hypoport (WKN: 549336) profitieren. Denn der Kreditmarktplatz Europace ist das Kerngeschäft der Firma. Es ist die größte Plattform für Immobilienfinanzierungen und Bausparprodukte in Deutschland.



Kleinvieh:

Fast 70 Mrd. € an Kreditvolumen hat Hypoport im letzten Jahr vermittelt und damit 30% mehr als im Jahr davor. Eine Vergütung bekommt Hypoport dabei nur, wenn eine Finanzierung erfolgreich vermittelt wurde. Wichtig für Hypoport sind niedrige Zinsen, weil die zu mehr Kreditnachfrage führen. Wegen der Hoffnung auf sinkende Zinsen ist die Aktie seit Jahresbeginn schon fast 10% im Plus. Damit wird die Firma mit 1,3 Mrd. € bewertet. Wenn man bedenkt, dass es im Rekordjahr 2021 4,5 Mrd. € waren, wirkt das nicht so teuer.



Ausblick:

Aber selbst damals hat Hypoport nur 34 Mio. € Gewinn gemacht - sogar mit dem Gewinn würde die Bewertung von 1,3 Mrd. € noch fast einem KGV von 40 entsprechen. Das liegt vor allem an Wachstumshoffnungen, die unter anderem von Sparkassen und Genossenschaftsbanken kommen. Noch 2016 haben die nur 2% ihrer Immo-Finanzierungen über Hypoport vermittelt. Letztes Jahr waren’s schon 20%. Wenn das so weitergeht, gibt’s hier noch einiges an Wachstumspotenzial.“