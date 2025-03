Schlechteste US-Performance seit den 1980ern! Chance zum Einstieg?

Natürlich gab es auf dem Weg zu diesem unrühmlichen Meilenstein zahlreiche Rückschläge – was aber auch bedeutet, dass Anleger attraktive Einstiegspunkte finden könnten, um wieder einzusteigen. Viele an der Wall Street fragen sich jedoch, wann der richtige Zeitpunkt dafür sein wird. Doch angesichts zahlreicher Unsicherheiten – von Handelskonflikten über Wirtschaftswachstum bis hin zu geopolitischen Spannungen – scheint der Konsens zu lauten: "Noch nicht."

Der S&P 500 Index hat in diesem Jahr bereits rund 6 Prozent eingebüßt, während der MSCI All Country World Index (exklusive USA) um 6,5 Prozent gestiegen ist. Laut Bloomberg ist das die größte Kluft in einem Quartal seit 1988.

Tech-Aktien unter Druck

Das Hauptproblem liegt im Absturz der großen Technologieaktien, die die zweijährige Rally zuvor angetrieben hatten – vor allem durch die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz. Die Handelsmuster zeigen, dass viele Sektoren außerhalb der großen Tech-Werte sich stabil halten, während die einst gefeierten "Magnificent Seven" massiv an Wert verlieren. Beispielsweise entwickelt sich der der Dow Jones Industrial Average dieses Jahr besser als der S&P 500 – eine Konstellation, die es seit 1990 nur in 26 Prozent der Fälle gegeben hat.

Flucht aus dem Risiko

Die Verkaufswelle wird verstärkt durch Anleger, die sich aus riskanten Positionen zurückziehen – eine Reaktion auf Donald Trumps Handelspläne und Sorgen über ein nachlassendes Wachstum. Die US-Regierung plant, am Mittwoch umfassende wechselseitige Zölle anzukündigen, was Ängste vor einer konjunkturellen Abkühlung schürt, die wiederum die Unternehmensgewinne belasten und die Aussichten für US-Aktien weiter eintrüben könnte. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 steuern auf ihr schlechtestes Quartal seit 2022 zu.

Dennoch glauben einige Experten weiter an die Stärke der großen US-Wachstumswerte.

"Internationale Aktien sind zwar günstig bewertet, aber das ist seit 15 Jahren der Fall", sagt David Wagner, Leiter Aktieninvestments bei Aptus Capital Advisors. Anleger müssten sicherstellen, "dass dies keine falschen Signale sind", betont er und hält an seiner Übergewichtung großer Tech-Werte fest.

Historische Parallelen

Die Vergangenheit mahnt jedoch zur Vorsicht: In den letzten 35 Jahren haben US-Aktien 70 Prozent der Zeit besser abgeschnitten als der Rest der Welt. Doch in den sechs Fällen, in denen sie bis Mitte Februar mehr als 2,8 Prozent hinter den globalen Märkten zurücklagen – wie es 2025 der Fall ist – blieben sie bis zum Jahresende im Hintertreffen.

Technische Signale

Aus technischer Sicht müsste der S&P 500 laut Daten der Deutschen Bank auf 5.250 Punkte fallen – ein Rückgang von über 6 Prozent vom letzten Schlusskurs –, um das untere Ende seiner historischen Handelsspanne zu erreichen, ähnlich wie während des letzten Handelskriegs 2018/2019.

In den kommenden sechs Wochen dürfte sich die Richtung an den Märkten klarer abzeichnen. Zwei wichtige US-Arbeitsmarktberichte stehen an – der erste bereits am Freitag –, gefolgt von einer Welle von Quartalszahlen großer Unternehmen, beginnend mit JPMorgan Chase am 11. April. Dann folgt am 7. Mai die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank.

Mit der wachsenden Erwartung, dass die Fed ihre Zinssätze in diesem Jahr weniger stark senken wird als erhofft, kämpfen Analysten um eine verlässliche Prognose. Barclays-Experte Venu Krishna hat sein Jahresendziel für den S&P 500 von 6.600 auf 5.900 Punkte gesenkt – was trotzdem noch einem Anstieg von 5,7 Prozent entspricht.

Auch Goldman Sachs-Stratege David Kostin und der bekannte Börsenbulle Ed Yardeni haben ihre Erwartungen gedämpft. Doch Binky Chadha von der Deutschen Bank hält an seiner optimistischen Prognose fest: Er sieht den S&P 500 bis Jahresende auf 7.000 Punkte steigen – in der Hoffnung, dass Trump seine Zölle doch noch zurücknimmt.

Der erfahrene Marktstratege Jim Paulsen glaubt zwar nicht, dass die aktuelle Abwärtsbewegung in einen Crash mündet, rechnet aber mit weiteren Turbulenzen. "Wenn die Anzeichen für einen Bärenmarkt überall sichtbar sind, ist es ein guter Zeitpunkt, wieder einzusteigen".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

