Diese Aktie ist robuster als ihre Konkurrenz – 30 Prozent Kurspotenzial!

Zwar sei Norwegian Cruise Line (NCLH) mit Blick auf die Flottengröße die kleinste unter den großen Kreuzfahrtgesellschaften, doch das Unternehmen biete laut Katz ein starkes Profil. "Als viertgrößter Anbieter nach Carnival, Royal Caribbean und MSC gibt es viel an NCLH zu mögen", schrieb er in einer aktuellen Analyse. Norwegian Cruise Line halte sich nicht nur gut in einem schwächeren Umfeld, sondern werde auch mit einem Abschlag im Vergleich zum historischen Durchschnitt vor der Pandemie gehandelt. Dieser könnte sich mit einer verbesserten Umsetzung und steigender Rentabilität wieder verringern.

Besonders betont Katz die solide Finanzstruktur. Zwar sei der Verschuldungsgrad mit etwa dem 5,4-fachen des EBITDA hoch, doch ein starker freier Cashflow und zunehmendes Betriebsergebnis ermöglichten es dem Unternehmen, gleichzeitig zu investieren und Schulden abzubauen.

Ein Blick in die Vergangenheit unterstützt Katz’ Optimismus: In den Jahren 2015 und 2016 blieb der Umsatz pro Passagier bei Norwegian trotz eines konjunkturellen Abschwungs stabil, während Wettbewerber wie Carnival und Royal Caribbean Rückgänge von rund drei Prozent verzeichneten. Entsprechend moderat fallen seine Projektionen für mögliche Abschwungszenarien in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 aus. Norwegian sei weniger anfällig, auch weil viele Reisen bereits im Voraus gebucht seien. "Die Sensitivität für das Jahr 2025 ist deutlich geringer als für das Jahr 2026", so Katz.

Zusätzliche Impulse sieht der Jefferies-Analyst durch den neuen CEO, der operative Effizienz priorisiert, sowie durch stabile Buchungstrends und hohe freie Mittelzuflüsse. Trotz dieser positiven Faktoren hat die Aktie im laufenden Jahr knapp 30 Prozent verloren:

Anleger sorgen sich um die Auswirkungen eines schwächeren Konsumklimas und möglicher Steuererhöhungen für die Kreuzfahrtbranche. Die Mehrheit der Analysten bleibt jedoch bullish. Laut Daten von LSEG empfehlen 15 von 23 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf, acht raten zum Halten.

Auch der direkte Konkurrent Carnival wird von Katz als Kauf eingestuft. "Wir sind für den gesamten Sektor optimistisch, da die Nachfrage durch den Trend zu preisgünstigen Reisen und das begrenzte Angebot bis 2030 Rückenwind erhält", erklärte er. Der Ausbau von Landinfrastruktur und Zusatzangeboten stärke zudem das Wachstumspotenzial der Branche.

Nvidia bringt’s nicht mehr? – 3 Aktien für den nächsten KI-Trade!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion