Uranmarkt wird durch US-Zollpolitik torpediert, Atom-Aktien crashen

Zwar hat sich die Regierung Trump stärker auf fossile Brennstoffe konzentriert und bietet weniger Unterstützung für erneuerbare Energien an, mit am stärksten betroffen von den Zöllen ist aber die US-amerikanische Kernkraft.

Mehr als ein Viertel des US-Uranbedarfs kommt aus Kanada – mehr als aus jeder anderen Quelle. Insgesamt beziehen die USA, der weltweit größte Uran-Käufer und Heimat von 94 Kernreaktoren, 95 Prozent ihres Nuklearbrennstoffs aus dem Ausland.

Die Ungewissheit über den Umfang und die Dauer der Abgaben, die am 2. April in Kraft treten werden, schreckt die Käufer des Reaktorbrennstoffs ab und führt zu weitreichenden Marktverwerfungen, da Betreiber möglicherweise bald gezwungen sein werden, ihre Lagerbestände zu nutzen. "Die Versorger warten ab, was das alles bedeutet, bevor sie Maßnahmen ergreifen", erklärt Karen Radosevich, Managerin für nuklearen Brennstoffversorgung bei Entergy, gegenüber Bloomberg.

Die Verunsicherung am Markt hat alle Bereiche der Branche erfasst. Uran-Futures sind im Vergleich zum Höhepunkt im Februar 2024 um etwa 40 Prozent gesunken. Für Cameco, Nordamerikas größten Uranproduzenten, ging es seit Jahresbeginn mehr als 22 Prozent abwärts, Constellation Energy haben seit Anfang Januar knapp 19 Prozent eingebüßt und ein viel beachteter börsengehandelter Fonds, der Uranminen einschließt, ist dieses Jahr um 14 Prozent gefallen, fast viermal so stark wie der S&P 500 Index.

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+ oder: Überhandeln Sie direkt anund können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren.

Dennoch gibt es kurzfristig wenig Gefahr, dass den US-Reaktoren der Brennstoff ausgeht. Aufgrund der langfristigen Natur der Uran-Lieferverträge sind die Versorgungsunternehmen für dieses Jahr und den größten Teil des Jahres 2026 gut aufgestellt, so Grant Isaac, CFO von Cameco, auf einer Branchenkonferenz im Februar.

Trotz der Unsicherheiten bemühen sich einige Versorger um gesicherten Zugang zu Uran, um Kostensteigerungen zu vermeiden. Entergy hat beispielsweise die Lieferungen von kanadischem Uran beschleunigt, nachdem Trump eine Verzögerung bei der Umsetzung der Zölle angekündigt hatte.

Doch neue langfristige Verträge stehen derzeit nicht zur Debatte. Die anhaltende politische Unsicherheit lähmt den Markt, und viele Betreiber bleiben abwartend an der Seitenlinie.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion