Tausende Northvolt-Mitarbeiter in Schweden verlieren Jobs

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Tausende Beschäftigte des insolventen Batterieherstellers Northvolt verlieren in Schweden ihre Arbeitsplätze. Der Betrieb kann zwar im Rahmen der Insolvenz fortgeführt werden, allerdings werden dabei nur rund 1.700 der bisherigen Northvolt-Mitarbeiter in Schweden übrig bleiben. "Hinzu kommen Angestellte in ausländischen Tochtergesellschaften", hieß es in einer Mitteilung des Insolvenzverwalters Mikael Kubu unter anderem mit Blick auf die deutsche Tochter. Zur Zukunft der im Bau befindlichen Northvolt-Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein machte Kubu keine Angaben.

Schwerer Schlag für Stammwerk in Nordschweden