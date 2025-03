Bitcoin stabilisiert sich nach Kursverlusten am Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Montag nach den Verlusten am Wochenende vorerst stabilisiert. Die Kryptowährung leidet unter der gesunkenen Risikoneigung der Anleger. Am Nachmittag kostete ein Bitcoin rund 81.900 Dollar. Er bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Vor dem Wochenende hatte der Bitcoin noch über 84.000 Dollar gekostet.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten dämpft weiter die Stimmung am Kryptomarkt. Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump neue Zölle ankündigen. Davon soll kein Staat verschont bleiben. "Man würde mit allen Ländern anfangen", sagte Trump während eines Flugs mit der Präsidentenmaschine Air Force One. Die Hoffnung, dass es doch noch eine Verhandlungslösung gibt, ist zuletzt gesunken. Kryptowährungen gelten als riskante Anlageform und leiden daher bei erhöhter Unsicherheit.

Zudem hat US-Präsident Donald Trump die Erwartungen der Bitcoin-Anhänger auf Deregulierung und den Aufbau eine Bitcoin-Reserve nur zu einem geringen Teil erfüllt. Im Zuge der Amtseinführung von Trump war der Bitcoin im Januar auf ein Rekordhoch über 109.000 Dollar gestiegen./jsl/jkr/he