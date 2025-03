montamo erhält 6 Millionen Euro von Alter Equity, Rethink Education, Project A und First Minute Capital

Berlin (ots) - montamo, der Wärmepumpen-Installateur der nächsten Generation für

Hersteller und Händler, gibt heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6

Millionen Euro bekannt. Diese Seed-Runde wurde von Alter Equity durch seinen

dritten Fonds, Alter Equity3PIII, angeführt, mit Beteiligung des US-Fonds

Rethink Education und der bestehenden Investoren Project A Ventures und

Firstminute Capital. Diese Finanzierungsrunde wird es dem Unternehmen

ermöglichen, seine geografische Reichweite in Deutschland zu erweitern



Das 2023 von Alexander Böhm und Ole Schaumberg in Berlin gegründete Unternehmen

montamo hat einen schnellen, zuverlässigen und qualitativ hochwertigen

Installationsservice entwickelt. Bereits 12 Monate nach dem Start hat das

Unternehmen für eine Vielzahl von Kunden Installationen vorgenommen, darunter

mehrere Wärmepumpenhersteller, Energieberater, D2C-Akteure und

Versorgungsunternehmen.





Ziel - Die Energiewende in den Haushalten beschleunigen und MenschenqualifizierenMit dieser Finanzierungsrunde will montamo die Verbreitung seines integriertenModells vorantreiben und der führende Installateur von Wärmepumpen inDeutschland werden. Nach der Gründung der ersten Akademie in München plant dasUnternehmen, bundesweit zu expandieren und Hubs in großen Ballungsräumen zuerrichten. Die zweite Akademie wird in wenigen Tagen in Stuttgart eröffnet. Mitder Unterstützung von Alter Equity und Rethink Education profitiert montamo vonder Expertise von Investoren, die auf ökologische Transformation, sozialeInnovation und Bildungstechnologie spezialisiert sind. Das Unternehmen hat sichzum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren mehr als 1.000 Personen, vor allemaus benachteiligten sozioökonomischen Verhältnissen, auszubilden undeinzustellen. Damit verbunden ist auch die Eröffnung weiterer Akademien inDeutschland.Alexander Böhm, Gründer, zu seiner Vision nach der zweiten Finanzierungsrunde:"Unser Ziel ist es, die nachhaltige Energiewende für Haushalte in Deutschland zufördern, indem wir Herstellern und Händlern einen schlüsselfertigen Servicebieten, der Preistransparenz, Verfügbarkeit und Servicequalität gewährleistet.Mit dieser Finanzierung werden wir unsere Präsenz über München und Stuttgarthinaus ausbauen und Hubs in mehreren Großstädten einrichten, um unsereInstallationskapazität und geografische Abdeckung deutlich zu erhöhen."Ole Schaumberg, Gründer, zur Misson:"Der Fachkräftemangel ist nicht nur eine Herausforderung für den Wärmepumpenbau- er ist ein globales Problem für die Energiewende! Wir bieten Menschen ausanderen Branchen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt bisher oft übersehen