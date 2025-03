TARGOBANK weitet Geschäft nach Österreich aus

Düsseldorf/Wien (ots) -



- Neuheit: volldigitaler Online-Kredit über CHECK24 Österreich

- Taggleiche Vergabe: einer der schnellsten Kredite Österreichs

- Basis ist "European Passporting", das grenzübergreifendes Angebot von

Produkten erlaubt.



Die TARGOBANK bietet über CHECK24 Online-Kredite zu konkurrenzfähigen

Konditionen erstmals auf dem österreichischen Markt an. CHECK24 ist ein

langjähriger Partner der TARGOBANK in Deutschland. Seit April 2023 bietet das

Unternehmen Kreditvergleiche über seine österreichische Vergleichsplattform an.





"Mit unserem Einstieg in den österreichischen Markt gehen wir einen weiterenentscheidenden Schritt, um unsere Vertriebskanäle zu diversifizieren. Unserenneuen Kundinnen und Kunden können wir von nun an einen der schnellsten KrediteÖsterreichs anbieten", sagt Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende derTARGOBANK: "Möglich wird dies dank des volldigitalen Prozesses."Der volldigitale Prozess ist ein Novum im österreichischen Markt: DieDateneingabe erfolgt ebenso bequem online wie der Einkommensnachweis perdigitalem Kontoblick, die sofortige Kreditentscheidung, die Identifizierung perVideo-Ident sowie die Vertragsunterschrift. Die Kreditvergabe kann in vielenFällen damit sogar taggleich erfolgen, während Antragstellerinnen undAntragsteller von Wettbewerbern in der Regel mehrere Tage warten müssen, biseine Kreditentscheidung getroffen ist."Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden den einfachsten Zugang zugünstigen Krediten zu bieten. Gemeinsam mit der TARGOBANK setzen wir neueStandards und ermöglichen durch volldigitale Prozesse einen der schnellstenKredite des Landes", so CHECK24 Österreich Geschäftsführer Florian Reichert."Wir konzentrieren uns in den nächsten Monaten darauf, möglichst vieleErfahrungen im österreichischen Kreditmarkt zu sammeln, unser Angebot an denBedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten und kontinuierlich zuoptimieren", erklärt Christophe Jéhan, stellvertretender CEO und VorstandPrivatkunden bei der TARGOBANK, mit Blick auf die strategische Ausrichtung.Transformationsprozess der TARGOBANK schreitet voranMit der Vergabe von Ratenkrediten in Österreich stellt die TARGOBANK ihreVertriebskanäle breiter auf. Durch diese Diversifizierung zahlt der Launch auchauf ihren Transformationsprozess zur Universalbank ein. Ziel ist es, einumfassendes Produktangebot für Privat- und Firmenkunden anzubieten, für allefinanziellen Lebenslagen. Für diesen Weg hat sie bereits in der VergangenheitGeschäftsfelder aufgebaut, in denen sie zuvor nicht aktiv gewesen ist. Dazugehört die 2015 gestartete TARGOBANK Autobank oder das Firmenkundengeschäft, das