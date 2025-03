Gold Terra nimmt 4,4 Mio. CAD unter Beteiligung von Osisko Gold Royalties auf

Gold Terra Resource (TSXV YGT / WKN A2P0BS) füllt sich die Kasse für die weitere Entwicklung und Erkundung der Con Mine Option-Liegenschaft, auf der in der Vergangenheit 5,1 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich 16 g/t Gold gefördert wurden. Damit handelt es sich bei der historischen Con Mine um eine der ertragreichsten hochgradigen Goldminen Kanadas. Gold Terra erhält dabei nicht nur weitere Unterstützung bestehender Aktionäre wie unter anderem Eric Sprott and Ingalls Snyder sondern auch eine nachdrückliche Bestätigung seiner Strategie, das Projekt in den Nordwest-Territorien in Richtung einer möglichen Produktion voranzutreiben!

Denn wie das Unternehmen von CEO Gerald Panneton auch bekannt gibt, hat sich gleichzeitig mit der Privatplatzierung – in Höhe von 2,4 Mio. CAD – Osisko Gold Royalties entschieden, die erste Tranche seiner Lizenzgebühroption für eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Royalty) von 2% auf die Liegenschaft von Gold Terra gegen eine Barzahlung von 2.000.000 CAD vorzeitig auszuüben! Was bedeutet, dass Osisko gute Chancen sieht, an einer zukünftigen Produktion von dem Projekt zu profitieren…

Finanzierung über 2,4 Mio. CAD

Die erwähnte Finanzierung über den Betrag von 2,4 Mio. CAD setzt sich dabei aus „harten Dollar“ und gemeinnützigen Flow-Through-Anteilen zusammen. Gold Terra rechnet mit einem Bruttoerlös von 1.000.000 CAD aus der Ausgabe von 20.000.000 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,05 CAD pro Aktie und einen Bruttoerlös von 1.400.000 CAD aus der Ausgabe von 20.000.000 gemeinnützigen Flow-Through-Aktien (CFT-Aktien) zu einem Ausgabepreis von 0,07 CAD pro CFT-Aktie.

Insgesamt wird das Unternehmen damit 4,4 Mio. CAD abzüglich einiger Finders‘ Fees erhalten, wenn die Finanzierung am oder um den 11, April geschlossen wird.

Gold Terra-CEO Panneton erklärte: „Wir freuen uns, Investoren diese Möglichkeit zu bieten, sich an dieser geplanten Finanzierung in Höhe von insgesamt 2.400.000 CAD zu beteiligen, und danken den bestehenden Aktionären wie Eric Sprott, Ingalls Snyder und vielen anderen für ihre anhaltende Unterstützung. Darüber hinaus ist die Entscheidung von Osisko Gold Royalties, seine erste 2 %-NSR vorzeitig auszuüben, gleichzeitig mit dieser Finanzierung eine große Bestätigung unserer Strategie, unsere hochwertigen Goldvorkommen in den Nordwest-Territorien in Richtung einer möglichen Produktion voranzutreiben. Die erzielten Einnahmen werden es uns ermöglichen, unser Bohrprogramm auf dem Grundstück Con Mine Option fortzusetzen. Die ehemalige Mine Con produzierte 5,1 Mio. Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t und war in der Vergangenheit eine der reichsten hochgradigen Goldminen in Kanada.“

Mit dem aktuellen Bohrprogramm auf der Con Mine-Liegenschaft zielt Gold Terra darauf ab, die vorhandene, angezeigte und geschlussfolgerte Ressource aus dem Jahr 2022 zu erweitern. Dabei nimmt man die ertragreiche Campbell Shear-Struktur ins Visier, die historisch 14 Mio. Unzen Gold bei durchschnittliche 16 bis 22 g/t Gold produzierte. Das Unternehmen will dabei in den Bereich unterhalb der bestehenden Untertagebauten vordingen, wo man das Potenzial sieht, erhebliche Mengen von Erz mit hohen Goldgehalten zu entdecken.

Sollte das gelingen, kann Gold Terra in Zukunft auf die exzellente Infrastruktur auf der Con Mine-Liegenschaft zugreifen, darunter der Robertson Schacht, eine Wasseraufbereitungsanlage sowie Lagerhäuser und Büros. Auf jeden Fall dürfte man nun über genug Kapital für ein wirklich sinnvolles Explorations- und Bohrprogramm verfügen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.