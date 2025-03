UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 960 Pence belassen. Analyst Jason Napier verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Bestätigung von Details über die geplante Kapitalerhöhung der chinesischen Bank of Communications, an der die britische HSBC mit rund 19 Prozent beteiligt ist. Zugleich hätten mehrere andere chinesische Banken ebenfalls Details zu ihren Kapitalerhöhungen im Rahmen des Regierungsplans zur Stärkung der Kapitalausstattung in der Branche bekannt gegeben. Napier sieht moderate Auswirkungen für die HSBC, "voraussichtlich mit einer beträchtlichen kapitalneutralen Belastung"./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 12:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 10,51EUR auf Tradegate (31. März 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,6

Kursziel alt: 9,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m