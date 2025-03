Bertelsmann Investments verzeichnet 2024 ein organisches Wachstum von mehr als 59 Prozent (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Umsatzwachstum auf 563 Mio. Euro

- EBIT-Anstieg auf 85 Mio. Euro

- Starker akquisitorischer Ausbau der Wachstumsbereiche HR Tech und Pharma Tech

- AppLike Group mit organischem Umsatzwachstum von 180 Prozent

- Insgesamt 58 Neu- und Folgeinvestitionen in 2024

- Aktuell 379 aktive Beteiligungen weltweit

- Carsten Coesfeld: "Sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024."



Bertelsmann Investments (BI) verbucht ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024.

Der Umsatz von BI, der im Wesentlichen die Bertelsmann-Next-Aktivitäten in den

Bereichen HR Tech, Mobile Ad Tech und Pharma Tech widerspiegelt, stieg trotz des

unterjährigen Verkaufs der DDV Mediengruppe um 30,4 Prozent auf 563 Mio. Euro

(Vorjahr: 432 Mio. Euro). Das organische Wachstum betrug 59,5 Prozent und wurde

insbesondere durch die AppLike Group getrieben. Das Operating EBITDA adjusted

verbesserte sich auf 75 Mio. Euro (Vorjahr: 21 Mio. Euro). Das EBIT, das im

Wesentlichen die Geschäftsentwicklung der Venture-Capital-Organisationen von BI

spiegelt, verbesserte sich auf 85 Mio. Euro (Vorjahr: -219 Mio. Euro). Der

Vorjahreswert war vor allem durch marktbedingte Beteiligungsabwertungen sowie

negative Währungseffekte beeinflusst.





Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "2024 war fürBertelsmann Investments ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr mit einer starkenfinanziellen Performance. Insbesondere die AppLike Group trug mit ihrer starkenExpansion erheblich dazu bei. Unser Wachstumsbereich Next wächst - auch durchden organischen und akquisitorischen Ausbau der Bereiche HR Tech und Pharma Tech- signifikant und trägt bereits heute relevant zum Wachstum von Bertelsmann bei.Gleichzeitig haben wir 2024 gute Fortschritte beim Ausbau unserer regionalenFondsaktivitäten erzielt, insbesondere im Wachstumsmarkt Indien. Unserestrategischen Ziele - den Auf- und Ausbau von Neugeschäften sowie die regionaleDiversifizierung des Konzernportfolios voranzutreiben - haben wir damit imvergangenen Jahr voll erreicht."Der Wachstumsbereich Bertelsmann Next treibt innerhalb von BI vor allem dieunternehmerische Entwicklung in den Wachstumsbranchen Mobile Ad Tech, HR Techund Pharma Tech voran. Darüber hinaus beinhaltet Bertelsmann NextVenture-Capital-Beteiligungen im Wachstumsfeld Digital Health. DasMobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike erzielte im Berichtszeitraum insbesonderedurch den Gewinn von Neukunden, Wachstum mit Bestandskunden undProdukterweiterungen ein organisches Wachstum von rund 180 Prozent. DasHR-Tech-Unternehmen Embrace wuchs stark, unter anderem durch die Übernahme desHR-Lösungsanbieters Milch & Zucker. Des Weiteren wurde der Erwerb von Vocanto,