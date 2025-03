Vorschläge solide finanzieren

BERLIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat in den Koalitionsverhandlungen eine seriöse Finanzierung für Vorhaben einer möglichen schwarz-roten Regierung betont. "Am Ende ist es wichtig, dass wir das, was wir für Deutschland vorschlagen, auch solide finanzieren können", sagte die SPD-Politikerin vor der Fortsetzung der Verhandlungen.

Es gehe in dieser Woche um wichtige Themen. "Ich denke, es ist wichtig, dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger eine klare Orientierung bekommen, was hat die neue Regierung vor. Und deswegen ist es auch gut, dass man sich dafür Zeit nimmt und gründlich ist", fügte Schwesig hinzu.

Die 19-köpfige Hauptverhandlungsrunde von Union und SPD wollte am späten Nachmittag in Berlin ihre Beratungen fortsetzen. Dazu kamen Spitzenvertreter beider Seiten zum Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale. Als größte Knackpunkte gelten die Bundesfinanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der irregulären Migration./jr/DP/jha