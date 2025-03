Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG

ISIN: DE0005201602



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.03.2025

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt, CIIA



Starker Ergebnissprung und optimistischer Ausblick für 2025

Die Berentzen-Gruppe AG hat am 27.03. den Geschäftsbericht für 2024 veröffentlicht und einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Dieser spiegelt sich auch in dem Dividendenvorschlag wider. So soll für 2024 eine Ausschüttung i.H.v. 0,11 EUR (+22,2%) empfohlen werden.

[Tabelle]



Leichter Umsatzrückgang, starker Zuwachs beim operativen Ergebnis: Wie bereits Anfang Februar berichtet (vgl. Comment vom 14.02.2025), reduzierte sich der Konzernumsatz um 2% auf 181,9 Mio. EUR. Ursächlich waren rückläufige Absatzvolumina und der Wegfall der Erlöse des veräußerten Standorts Grüneberg in den Monaten November und Dezember. Positiv werten wir jedoch, dass die Kernmarken Berentzen (Umsatz +8,3% yoy) und Mio Mio (+1,7% yoy) ihre Erlöse ausweiten konnten. Während die Marke Berentzen insbesondere von den 'Minis' und den neu eingeführten 'Smoothie Shots' profitierte, standen nicht finalisierte Preisverhandlungen mit einem bedeutenden LEH-Kunden einem noch stärkeren Zuwachs bei Mio Mio entgegen. Sehr gut entwickelte sich die Ertragsseite. Spürbare Verbesserungen bei der Rohertragsmarge ermöglichten einen Anstieg des berichteten Konzernbetriebsergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 16,0 auf 19,3 Mio. EUR. Ein weiterer Erfolg zeigt sich in der FCF-Entwicklung: Nach einem negativen Wert von -12,5 Mio. EUR im Vorjahr konnte in 2024 ein positiver FCF von 2,7 Mio. EUR erzielt werden.

Positiver Ausblick: Nachdem 2024 von einer Verbesserung der Rohertragskraft geprägt war, wird der Fokus in 2025ff wieder stärker auf Expansion, insbesondere der Fokusmarken, liegen. Produktinnovationen wie die unlängst eingeführten Smoothies oder auch die Etablierung der 0,33l Mio Mio Dose im Februar eröffnen zusätzliche Absatzchancen und -kanäle. Zudem ermöglicht der Einsatz der Dose durch den Wegfall komplizierter Pfandregelungen einen einfacheren Eintritt in ausländische Märkte. Flankiert wird die Wachstumsstrategie, wie bereits in der Langfristplanung 'Berentzen 2028' vorgestellt, von einem wachsenden Werbebudget. Dieses wird sich in 2025 auf etwa 5 Mio. EUR belaufen (2024: 3,5 Mio. EUR) und u.a. in zielgerichtete Fernsehwerbung fließen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Berentzen-Gruppe für 2025 mit einem Umsatz zwischen 180 und 190 Mio. EUR, einem EBITDA von 19 bis 21 Mio. EUR und einem EBIT von 10 bis 12 Mio. EUR.

Fazit: Nach zwei schwierigen Jahren zeichnet sich die Rückkehr auf den Wachstumspfad immer deutlicher ab. Wir haben unsere Umsatzprognose aufgrund des Wegfalls der Erlöse aus dem Standort Grüneberg und der andauernden Verhandlungen mit dem FEH leicht reduziert, gehen gleichzeitig aber davon aus, dass weitergehende Margenverbesserungen wahrscheinlich sind, so dass wir unsere Ergebnisschätzungen beibehalten. Das hieraus abgeleitete KGV von 10,0 für 2025 und 6,3 für 2026 (zusätzlicher EBIT-Effekt von etwa 1 Mio. EUR ab 2026, resultierend aus dem Verkauf von Grüneberg) sowie die ansprechende Dividendenrendite unterstreichen die Attraktivität der Aktie. Wir erneuern unser Kaufen-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 EUR.

Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

