Neural Therapeutics startet Handel an der Frankfurter Börse

Toronto, Ontario – (31. März 2025) – Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: M6B) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein ethnobotanisches Arzneimittelforschungsunternehmen, das sich der Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsumstörungen widmet, freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens nun an der Frankfurter Börse unter dem Tickersymbol „ M6B “ gehandelt werden.

Ian Campbell, CEO von Neural, kommentierte: „Die Notierung unserer Aktien an der Frankfurter Börse verschafft uns Zugang zu einem erweiterten internationalen Investorenkreis, was unserer Erwartung nach zu größerer Liquidität und einer international diversifizierten Aktionärsbasis führen wird, während wir unsere Geschäftsaktivitäten weiter ausbauen. Darüber hinaus erwarten wir angesichts unserer geplanten Übernahme von Hanf.com, wie in unserer Pressemitteilung vom 3. Oktober 2024 dargelegt, dass eine Notierung in Frankfurt auch als Marketinginstrument dienen wird, um die Bekanntheit der Marke Hanf.com bei Verbrauchern und Investoren zu steigern. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus der Entwicklung neuer hochwirksamer Therapien und der Nutzung der Vorteile starker Fundamentaldaten durch wachsende Einzelhandelsumsätze in Deutschland nach Abschluss der Hanf.com-Transaktion Marktdynamik erzeugen wird, während wir weiterhin proaktiv mit neuen und bestehenden Zielgruppen in Kontakt treten.“

Die Frankfurter Börse, betrieben von der Deutsche Börse AG, ist eine der weltweit größten Wertpapierhandelsplattformen und ein zentraler Finanzknotenpunkt für europäische und internationale Investoren. Mit rund 2 Billionen CAD an Handelsumsätzen im Jahr 2024[1) zählt Frankfurt zu den größten und liquidesten Börsen weltweit. Die Bedeutung Frankfurts ermöglicht es Unternehmen, sowohl institutionelle als auch Privatanleger aus aller Welt anzusprechen, während der „Heimatmarkteffekt“ eine starke Verbindung zu Unternehmen mit Aktivitäten in Deutschland herstellt, einem Markt mit über 80 Millionen Menschen[2).

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen in der ethnobotanischen Arzneimittelforschung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsumstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens in der Arzneimittelentwicklung beinhaltet den strategischen Einsatz subhalluzinogener Dosen von Meskalin-Extrakt, um Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern, ohne die therapeutische Wirksamkeit zu beeinträchtigen.