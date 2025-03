Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,14 Prozent auf 129,01 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,73 Prozent.

Die Inflationsrate in Deutschland ist im März etwas gesunken. Der für die EZB relevante Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Jahresvergleich um 2,3 Prozent. Im Februar hatte die Rate noch bei 2,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 2,4 Prozent gerechnet. In Italien stieg die Inflationsrate hingegen. Am Dienstag werden die Zahlen für den gesamten Währungsraum veröffentlicht.