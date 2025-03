Sound | Escape übertrifft alle Erwartungen

Kitzbühel (ots) - Kitzbühel Tourismus und PartnerInnen begeistern mit

elektronischen Beats zum Winterausklang



3 Tage - 1 Mainstage - 20+ Locations - 40+ Artists. Von Freitag bis Sonntag, von

mittags bis in die frühen Morgenstunden, vom Berg bis ins Tal, bei kostenlosem

Eintritt - Kitzbühel Tourismus zieht eine äußerst zufriedene Bilanz über die

zweite Auflage des Kitzbühel Boutique Festivals mit dem Namen Sound | Escape.



Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2024 zielt Sound | Escape dazu ab, das

traditionell schwache letzte Märzwochenende gemeinsam mit den touristischen

PartnerInnen zu beleben. Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria

Veider-Walser sieht großes Potential in diesem Konzept: "Was für ein Wochenende!

Schon bei der zweiten Edition von Sound | Escape haben wir gemerkt: Da tut sich

etwas. Mehr BesucherInnen, mehr engagierte Betriebe, mehr Stimmung - und vor

allem ein echtes Miteinander. Das positive Feedback von allen Seiten - von

Einheimischen, Gästen, KünsterInnen oder PartnerInnen - zeigt uns, dass aus

vielen guten Ideen und Initiativen auch Potenzial in der Nebensaison besteht."

Eine Fortsetzung des Kitzbühel Boutique Festivals ist von 27. bis 29. März 2026

geplant.





Fulminante FortsetzungDass in Kitzbühel regelmäßig hochkarätige DJs im Bereich elektronischer Musikauflegen, ist weithin bekannt. Mit Sound | Escape werden die individuellenInitiativen der einzelnen Betriebe am Berg und im Tal in einem Festival-Konzeptgebündelt. Als Herzstück und somit Bindeglied zwischen den Locations fungierteine große Bühne - Mainstage - inmitten der historischen Innenstadt, im Innenhofder Bezirkshauptmannschaft. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den kostenlosenEintritt zu allen Locations gelegt.An den drei Veranstaltungstagen brillierte ein hochkarätiges Line Up, bestehendaus lokalen DJ-Größen und internationalen Superstars wie Sven Väth alsHeadliner, Kilimanjaro, Matthias Tanzmann und Anna Tur. BesucherInnenverschiedenster Altersklassen - elektronische Musik hat ihren Ursprung in den90er-Jahren - waren von diesem neuen Format begeistert - trotz zeitweisem Regenim Tal und Schnee am Berg.Auswirkung in den Betrieben deutlich spürbarDie Rückmeldungen und das positive Feedback aus dem Vorjahr trugen Früchte unddas zeigte sich deutlich in den Nächtigungen und der Auslastung derteilnehmenden Betriebe am Berg und im Tal. Besonders der weltbekannte HeadlinerSven Väth lockte dabei zahlreiche BesucherInnen nach Kitzbühel, unter anderemeine Gruppe von über 100 britischen SkifahrerInnen und auch einige