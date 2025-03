Deutsche Indizes im Minus: DAX, MDAX und SDAX stürzen ab, Dow Jones gewinnt

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend negative Entwicklung, während der Dow Jones in den USA leichte Gewinne verzeichnet. Der DAX steht aktuell bei 22.190,56 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,18%. Der MDAX fällt um 1,54% auf 27.450,91 Punkte, während der SDAX mit einem Rückgang von 2,47% auf 15.247,75 Punkte den stärksten Verlust unter den deutschen Indizes hinnehmen muss. Auch der TecDAX zeigt sich schwach und notiert bei 3.595,56 Punkten, was einem Minus von 1,62% entspricht. Im Gegensatz dazu zeigt der Dow Jones eine positive Entwicklung und gewinnt 0,63%, was ihn auf 41.678,54 Punkte bringt. Der S&P 500 hingegen bleibt nahezu unverändert und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,03%, womit er bei 5.555,85 Punkten steht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute unter Druck stehen, während der Dow Jones in den USA leichte Gewinne verbuchen kann. Der S&P 500 bleibt nahezu stabil, was auf eine gemischte Stimmung an den internationalen Märkten hindeutet.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 0,70%.Symrise folgt mit 0,61% und E.ON verzeichnet ein Plus von 0,58%.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. BASF fällt um 3,67%, Porsche Holding SE um 3,75% und Porsche AG sogar um 3,80%.Im MDAX sind die Topwerte klar definiert, mit ThyssenKrupp, der mit 5,32% den höchsten Anstieg verzeichnet. RENK Group folgt mit 2,86% und HELLA mit 1,16%.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Deutsche Lufthansa verliert 4,29%, Hochtief 4,44% und Carl Zeiss Meditec sogar 6,47%.Im SDAX sind die Topwerte moderat, angeführt von SUESS MicroTec mit 1,48%, gefolgt von Vossloh mit 1,38% und Douglas mit 0,94%.Die Flopwerte im SDAX sind jedoch gravierend, mit Secunet Security Networks, das um 8,94% fällt, CANCOM SE mit einem Rückgang von 14,07% und SMA Solar Technology, das um 14,41% sinkt.Die TecDAX-Topwerte werden ebenfalls von SUESS MicroTec mit 1,48% angeführt, gefolgt von Evotec mit 1,08% und freenet mit 0,80%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls starke Verluste, angeführt von SILTRONIC AG mit -6,17%, Carl Zeiss Meditec mit -6,47% und CANCOM SE, das ebenfalls -14,07% verzeichnet.Im Dow Jones führen Amgen mit 1,89%, Coca-Cola mit 1,88% und IBM mit 1,61% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones sind von negativen Entwicklungen geprägt, mit Microsoft, das um 2,37% fällt, Amazon mit -2,83% und NVIDIA, das um 3,99% sinkt.Die Topwerte im S&P 500 werden von Discover Financial Services mit 5,21% angeführt, gefolgt von American International Group mit 3,23% und Live Nation Entertainment mit 3,18%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, mit Axon Enterprise, das um 3,66% fällt, Micron Technology mit -3,79% und NVIDIA, das um 3,99% sinkt.