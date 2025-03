ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Verluste vor Ankündigung neuer US-Zölle Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag weiter nachgegeben. Vor neuen Importzöllen, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bekanntgeben will, büßte der EuroStoxx 50 zum Handelsschluss 1,56 Prozent auf 5.248,39 Punkte ein. Damit rutschte …