Erste Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe der Niederlande geht mit AIDAnova in Betrieb

Rostock (ots) - Heute, 31. März 2025, wird im Hafen von Rotterdam die erste

Landstromanlage der Niederlande für Kreuzfahrtschiffe offiziell in Betrieb

genommen. AIDAnova ist das erste Schiff, das während seiner Liegezeit

erfolgreich mit Energie von Land versorgt werden kann. Mit der Inbetriebnahme

kann AIDA Cruises nun bereits in 13 europäischen Häfen in sieben Ländern

Landstrom nutzen. Allein in Rotterdam sind noch in diesem Jahr weitere 31

Anläufe geplant, bei denen AIDA Schiffe landseitig nun mit Energie versorgt

werden können.



"Gemeinsam mit unseren Partnern hier vor Ort haben wir Rotterdam in den

zurückliegenden Jahren zu einer beliebten ganzjährigen Destination für unsere

Gäste entwickelt. Deshalb freuen wir uns, mit unseren AIDA Schiffen nun auch in

Rotterdam Landstrom zu nutzen und während der Liegezeit die Hauptmaschinen

ausschalten zu können. Die neue Landstromanlage ist für uns alle gemeinsam ein

weiterer Schritt auf dem Weg zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen", sagt

Dirk Inger, Senior Vice President Public Affairs, Communication & Sustainability

bei AIDA Cruises. "Wir haben bereits vor 20 Jahren damit begonnen, die Nutzung

von Landstrom für einen emissionsärmeren Schiffsbetrieb unserer Flotte zu

berücksichtigen. 2017 waren wir als AIDA die erste Reederei in Europa, die mit

der Landstromnutzung begonnen hat. Wir freuen uns, dass wir in den nächsten

Monaten weitere Häfen bei der Inbetriebnahme ihrer Anlagen als

Pilotierungspartner unterstützen können." Allein im Jahr 2024 nutzte AIDA

Cruises Landstrom bei 360 Hafenanläufen - eine Verfünffachung gegenüber 2023.

Für 2025 sind über 500 Anläufe in europäischen Häfen mit Landstrom geplant. Mit

der neuen Anlage in Rotterdam wächst die Reichweite dieser Technologie in

Nordeuropa. Bei fast jedem zweiten Hafenanlauf können AIDA Schiffe in Nordeuropa

in diesem Jahr bereits Landstrom nutzen und leisten damit einen Beitrag zur

Umsetzung der maritimen Energiewende in der Schifffahrt.



AIDA Cruises war im Vorfeld der Eröffnung in Rotterdam als Pilotierungspartner

eng in die technischen Vorbereitungen eingebunden und stellte seine Schiffe für

verschiedenste Tests zur Verfügung. Die Erfahrungen des Unternehmens aus der

langjährigen Landstromnutzung in anderen europäischen Häfen - darunter Hamburg,

Kiel, Warnemünde, Bergen, Southampton, Aarhus, Oslo oder Stockholm - flossen

ebenfalls ein.



Seit 2004 berücksichtigt AIDA Cruises die Nutzung von Landstrom beim Bau seiner

Schiffe. 2017 nahm mit AIDAsol erstmals ein Kreuzfahrtschiff den Regelbetrieb an

Europas erster Landstromanlage in Hamburg-Altona auf. Nach Rotterdam werden

demnächst z.B. auch Kopenhagen oder Le Havre Anlagen in Betrieb nehmen. AIDA

Cruises unterstützt auch diese Häfen aktiv.



AIDA Cruises investiert seit vielen Jahren in einen zukunftsfähigen und

nachhaltigeren Kreuzfahrtmarkt. Neben Landstrom und Flüssigerdgas (LNG) als

Brückentechnologie erweitert das Unternehmen den Einsatz alternativer

Energiequellen für den Betrieb seiner Kreuzfahrtschiffe. 2022 hat AIDA Cruises

z.B. mit dem Einsatz von Biokraftstoffen begonnen und das aktuell größte

maritime Batteriespeichersystem an Bord eines AIDA Schiffes installiert. AIDA

Cruises strebt bis 2050 Netto-Null-Emissionen im Schiffsbetrieb seiner Flotte

an.



