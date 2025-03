Trump und Handelskrieg: Alles Schlechte schon eingepreist?

Ist jetzt bereits alles Schlechte durch den Handelskrieg von Donald Trump eingepreist? Nach weiteren Verlusten der Aktienmärkten aufgrund eines Artikels im "Wall Street Journal" sowie Aussagen von Trump am Wochenende versucht sich die Wall Street heute zu stabilisieren. Nun warten alle auf den "Liberation Day" - sind die am kommenden Mittwoch dann verkündeten Zölle ein "Sell the Rumor, Buy the News Event"? Also eine Kaufgelegenheit, nachdem alle Angst vor den Zöllen hatten - und wenn sie dann verkündet werden, kommt eine Rally? Das ist wohl eine Frage der Zeit-Perspektive: Blickt man auf die bislang noch aufrecht gehaltenen längerfristigen Gewinn-Erwartungen der Wall Street, lautet die klare Antwort: nein! Aber kurzfristig sind die Aktienmärkte fraglos überverkauft, sodass ein Bounce nicht unwahrscheinlich ist..

