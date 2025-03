Genesis - Grand Launch für den 29. März 2025 angesetzt

SINGAPUR, 31. März 2025 /PRNewswire/ -- Das Warten ist fast vorbei! Ragnarok Landverse: Genesis, die Web3-erweiterte Version des legendären MMORPG Ragnarok Online, startet offiziell am 29. März 2025 um 14:00 UTC+7 seinen Grand Launch. Entwickelt in Zusammenarbeit zwischen GRAVITY, MAXION, SKY MAVIS, und ZENTRY, verspricht diese mit Spannung erwartete Veröffentlichung, die klassische Ragnarok-Nostalgie mit der Blockchain-Technologie zu verschmelzen und Spielerinnen und Spielern echtes digitales Eigentum an den Assets im Spiel anzubieten.

Eine neue Ära von Ragnarok beginnt