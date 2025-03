SK chemicals nimmt an Europas größter Messe für Beschichtungen, der ECS 2025, teil und bietet nachhaltige Lösungen für den Beschichtungs- und Lacksektor an

NÜRNBERG, Deutschland, 31. März 2025 /PRNewswire/ -- SK chemicals nimmt zum ersten Mal an einer Messe für Beschichtungen und Lacke teil und verstärkt damit die Marketingbemühungen für die einzelnen Materialien.

- Teilnahme an der European Coatings Show 2025 in Nürnberg, Deutschland

SK Chemicals (CEO und President Ahn Jae-hyun) gab am 31. März bekannt, dass das Unternehmen an der European Coatings Show (ECS) 2025 teilgenommen hat, die vom 25. bis 27. März in Nürnberg, Deutschland, stattfand.

Die ECS ist die renommierteste und größte Ausstellung in der Beschichtungs- und Lackindustrie, auf der Fachleute zusammenkommen, um die neuesten Materialien und Technologien zu diskutieren und Pigmente, Zusatzstoffe, Klebstoffe, Rohstoffe und chemische Zwischenprodukte für die Bauindustrie zu präsentieren. In diesem Jahr nahmen mehr als 1.000 Aussteller und über 30.000 Besucher aus aller Welt teil, die die neuesten Materialien und Technologien vorstellten und sich an Diskussionen über Trends bei Feinchemikalien beteiligten.

Dies ist die erste Teilnahme von SK chemicals an dieser Ausstellung. Durch die Teilnahme an Fachausstellungen, die sich auf Beschichtungen und Klebstoffe konzentrieren – und nicht nur auf große Kunststoffmessen wie ChinaPlas, K-Show und NPE – möchte SK chemicals detaillierte Erläuterungen zu seinen vielfältigen Lösungen geben und seine Präsenz durch eine gezieltere Kommunikation mit wichtigen Kundengruppen in jedem Markt stärken.

Um seine Präsenz auf dem europäischen Markt für Beschichtungen und Lacke aktiv auszubauen, präsentierte SK Chemicals seine nachhaltigen Materialien – SKYBON, SKYCHDM und ECOTRION – unter dem Motto „Sustainable solutions for a responsible tomorrow" (Nachhaltige Lösungen für eine verantwortungsvolle Zukunft).

Das Flaggschiffprodukt von SK chemicals im Beschichtungssegment ist SKYBON. SKYBON ist ein Polyesterharz, das in Klebstoffen und Beschichtungen verwendet wird und frei von BPA, einem Umwelthormon, ist. Da es keine Umwelthormone enthält, ist SKYBON für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet und gewinnt als potenzielle Alternative zu Epoxidharz in Dosenbeschichtungen an Bedeutung.

SKYCHDM, ein Schlüsselrohstoff für Copolyester, wurde ebenfalls auf der Messe vorgestellt. SKYCHDM ist ein Material, das in Polyesterharzen für Beschichtungen und Klebstoffe verwendet wird, um die Chemikalien- und Hitzebeständigkeit sowie die UV-Beständigkeit zu verbessern, ohne dass Bedenken hinsichtlich des Nachweises von BPA bestehen. Es kann als Alternative zu Rohstoffen in Polyurethan und Beschichtungsharzen sowie zu aromatischen und aliphatischen chemischen Substanzen dienen und bietet Flexibilität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer gewissen Festigkeit bei der Anwendung.