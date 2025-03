Börsen Update USA - 31.03. - US Tech 100 schwach -0,73 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:53) bei 41.613,19 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Walmart +2,69 %, Amgen +2,33 %, Coca-Cola +2,27 %, Sherwin-Williams +2,17 %, Unitedhealth Group +2,06 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,77 %, Amazon -1,43 %, Microsoft -1,42 %, Boeing -0,90 %, Salesforce -0,76 %

Der US Tech 100 steht bei 19.038,23 PKT und verliert bisher -0,73 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +3,00 %, Exelon +2,89 %, Copart +2,48 %, Intuit +2,45 %, Xcel Energy +2,34 %

Flop-Werte: MercadoLibre -4,72 %, Zscaler -3,64 %, AppLovin Registered (A) -3,63 %, ON Semiconductor -3,21 %, Micron Technology -3,15 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 5.551,61 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Discover Financial Services +7,41 %, Live Nation Entertainment +4,23 %, American International Group +3,80 %, Paramount Global Registered (B) +3,52 %, Interpublic Group of Companies +3,38 %

Flop-Werte: Moderna -9,07 %, Alexandria Real Estate Equities -4,63 %, Danaher -3,74 %, Charles River Laboratories International -3,50 %, ON Semiconductor -3,21 %