Aktien New York Zollkonflikt sorgt für Zurückhaltung - Techwerte verlieren An den New Yorker Börsen dominiert am Montag unverändert die Angst der Investoren vor einem sich ausweitenden Zollkonflikt. Die daraus resultierende Zurückhaltung schlug bei Technologiewerten besonders negativ durch. Am Mittwoch will US-Präsident …