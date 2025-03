Gegen Social-Media-Angebote von Schleusern vorgehen

Regelmäßige Gespräche auch auf nationaler Ebene



Die Gespräche mit den Plattformbetreibern würden auch national und regelmäßig geführt, da seien auch das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei an Bord, "um da auch Druck auszuüben", sagte Faeser. Es sei aber gut gewesen, in London mit über 40 Nationen "an einem Tisch zu sitzen". Auch die USA seien vertreten gewesen. "Und das ist natürlich schon etwas, was gegenüber den Plattformen mehr Gewicht bringt", sagte Faeser.

Für Deutschland verwies Faeser darauf, dass die Zahl der festgestellten geschleusten Personen "von 2023 zu 2024 von etwa 40.000 auf etwa 10.000 zurückgegangen" sei. In den vergangenen eineinhalb Jahren seien durch Binnengrenzkontrollen über 2.000 Schleuser festgenommen worden. "Wir haben wesentliche Ermittlungserfolge", sagte Faeser./mj/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 532,5 auf Tradegate (31. März 2025, 20:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -5,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,96 %. Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil.. Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 770,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +36,53 %/+52,54 % bedeutet.