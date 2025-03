Verdoppelung des Umsatzes auf 29,4 Millionen US$

Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2024

- Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 114,6 % auf 29,4 Millionen US$ verglichen mit 13,7 Millionen US$ im Jahr 2023. Dieser deutliche Umsatzanstieg war in erster Linie auf die robuste Verkaufsleistung der Innocan-Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. zurückzuführen.

- Der Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um 118 % auf 26,2 Millionen US$ für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr gegenüber 12,0 Millionen US$ für das Jahr 2023.

- Der Betriebsverlust verringerte sich im Jahr 2024 um 67 % auf 1,2 Millionen US$ verglichen mit 3,8 US$ im Jahr 2023.

Kommentare des Managements

Iris Bincovich, CEO von Innocan, sagte: „Wir freuen uns über unsere gute Finanzleistung im Jahr 2024, das wir mit hervorragenden Ergebnissen zum Jahresende abschließen konnten. Diese Leistung spiegelt das unerschütterliche Streben unseres Teams nach Exzellenz, Innovation und strategische Umsetzung wider. Mit der LTP-CDB-Injektion, unserer nicht-opioiden Lösung zur Behandlung chronischer Schmerzen, konzentrieren wir uns darauf, auf unseren beiden Pfaden (Mensch und Tier) aggressiv voranzukommen.

„Wir sind unserer Vision nach wie vor verpflichtet, und dies ist eine sehr spannende Zeit für uns. Wir bieten unseren Aktionären und Anlegern weiterhin einen starken und wachsenden Wert.“

Roni Kamhi, CEO von BI Sky Global und COO von Innocan Pharma, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit unseren hervorragenden Ergebnissen und insbesondere mit unserem starken Umsatzwachstum. Wir bei BI Sky Global sind von unserer starken Performance und unseren Leistungen im Jahr 2024 eindeutig begeistert. Wir haben unsere fundierte Expertise in der Kosmetikbranche mit fortschrittlichen Daten und Analysen kombiniert, um unsere Kunden besser verstehen und bedienen zu können. Wir freuen uns darauf, die Position von BI Sky Global als führendes Unternehmen in der Kosmetik- und Körperpflegebranche weiter zu festigen.“