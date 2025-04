Aus dem süffigsten Bier entsteht die geschmeidigste Hautcreme? Heineken Silver verwischt die Grenzen mit dem Heineken Smootheriser

Heineken Silver bringt mit dem Heineken Smootheriser eine Hautcreme auf den Markt, die so geschmeidig ist wie das Bier süffig.

Diese neue, limitierte Auflage verwischt die Grenzen zwischen Bier und Schönheit und verwandelt den charakteristischen, ultra-milden Geschmack von Heineken Silver in eine unerwartete Kreation

Der Heineken Smootheriser kommt in der Region Kambodscha und Taiwan auf den Markt, bringt einen erfrischenden Twist in die Hautpflege und definiert neu, was Glätte bedeutet

SINGAPUR, 1. April 2025 /PRNewswire/ -- Heineken Silver, das Bier, das für seine ultra-erfrischende Süffigkeit bekannt ist, stellt heute TheHeineken Smootheriser, eine „hautgplättende" Schönheitscreme vor. Die Creme lässt die Grenzen zwischen Bier und Schönheit verschwimmen, indem sie sich von der frischen, leicht zu trinkenden Formel von Heineken Silver inspirieren lässt, deren Sanftheit über die des Bieres hinausgeht.

In einer Zeit, in der Verbraucher auf unerwartete Weise mit Marken interagieren, orientiert sich Heineken Silver an kulturellen Trends und geht über das traditionelle Marketing hinaus, um etwas Verspieltes und Unkonventionelles zu schaffen. Diese unerwartete Kreation, die in Asien eingeführt wurde, nutzt den Popularitätsschub von Hautpflegeprodukten und den Aufstieg der Selbstpflege, um ein breiteres Publikum mit etwas Verspieltem und Unkonventionellem anzusprechen.

Erwartungen durchbrechen, ein eleganter Schritt nach dem anderen

Das Verschieben von Grenzen in der Kategorie liegt in der DNA von Heineken Silver. Das Bier wird bei -1 °C gebraut, um einen erfrischend kühlen Geschmack zu erzielen, und hat den Begriff „Süffigkeit" immer wieder neu definiert. Jetzt schlägt die Marke in typischer Heineken Silver-Manier Wellen mit ihrem unkonventionellen Ansatz zur Markeneinbindung und zum Wecken von Neugierde und Einladgen zu Gesprächen.

Was als Scherz begann, war einfach zu „süffig", um es nicht wahr zu machen.

„Beim Heineken Smootheriser geht es nicht nur darum, auf die neuesten Trends aufzuspringen. Es geht um Heinekens Versuch, Humor, Innovation und kulturelle Relevanz zu verbinden, um einen unvergesslichen Crossover zu schaffen, der die Menschen zum Reden bringt, egal ob sie Bier, Hautpflege oder beides mögen. Denn wenn etwas so geschmeidig in die Kehle fließt wie Heineken Silver, warum sollte man sich auf Bier beschränken", sagt Nabil Nasser, Global Head der Marke Heineken.