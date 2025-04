Autobahn GmbH rechnet schon vor Ostern mit vollen Straßen

BERLIN (dpa-AFX) - Ob ans Meer im Norden oder in die Berge im Süden: Wegen des Reiseverkehrs rund um Ostern rechnet die Autobahn GmbH schon für das kommende Wochenende mit volleren Fernstraßen. "Aufgrund der Staffelung der Ferientermine ist erstmals zwei Wochen vor Ostern - von Freitag, den 4. April, bis Sonntag, den 6. April, mit einem leicht erhöhten Ferienreiseverkehr zu rechnen", teilte die bundeseigene Gesellschaft mit.

In folgenden fünf Bundesländern beginnen die Ferien bereits nächste Woche: Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Am darauffolgenden Wochenende beginnt der Ferienverkehr unter anderem in den bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin und Baden-Württemberg. Dann dürfte es auf den Autobahnen noch voller werden.