STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Le-Pen-Urteil:

"Le Pen selbst sprach von ihrem "politischen Tod". Sie dürfte richtig liegen. Es sei allerdings daran erinnert, dass das nicht die Schuld des Gerichts ist, das Le Pen am Montag verurteilte. Die Verantwortung dafür trägt sie selbst. Ihr wird vorgeworfen, staatliches Geld, das sie für die Anstellung von Assistenten im Europäischen Parlament bekommen hatte, stattdessen für Mitarbeiter in ihrer Parteizentrale ausgegeben zu haben - und das über zwölf Jahre hinweg in einem gut organisierten System. Das ist kein Fauxpas. Es ist Veruntreuung mit Methode."/DP/jha