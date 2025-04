MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Debatte um Dienstpflicht:

"Irgendwas mit Wehrpflicht wird im Koalitionsvertrag stehen, macht die Wehrbeauftragte Eva Högl schon mal neugierig. Die Idee eines "Freiheitsdienstes" von den Grünen hält sie selbst für richtig gut. Da müsste jeder für ein halbes Jahr ran, um etwas Nützliches für die Gesellschaft zu leisten - bei der Feuerwehr oder dem Roten Kreuz vielleicht. Und wer möchte, darf auch zum Dienst bei der Bundeswehr einrücken. Eventuell aber erstmal zum Schnupperkurs, ob auch alles recht ist beim Militär? Beim Alter haben die jugendaffinen Grünen spezielle Vorstellungen: Die Spanne soll von 18 bis 67 Jahren reichen. So müssten alle Arbeitsveteranen noch kurz vor Renteneintritt ihren Pflichtdienst ableisten. Das erinnert fatal an den Volkssturm, der vor 80 Jahren in Deutschland sinnloserweise zusammengetrommelt worden war. Es wird letztlich nur ein weiteres Mal um den heißen Brei geredet: Entweder soll die Armee genug Personal bekommen oder nicht. Davon hängt ihre Verteidigungskraft letztlich ab."/DP/jha