Tesla-Aktie crasht 36 Prozent – Anleger erleben schlimmstes Quartal seit Jahren

Tesla hat ein historisch schlechtes erstes Quartal hinter sich: Die Aktie des Elektroautobauers brach um sage und schreibe 36 Prozent ein – der drittgrößte Einbruch in der Börsengeschichte des Unternehmens, so CNBC. Damit ist Tesla so schlecht ins Jahr gestartet wie seit Ende 2022 nicht mehr. Damals hatte das Papier unter anderem wegen Musks Übernahme von Twitter sogar 54 Prozent verloren.

Auch diesmal spielt CEO Elon Musk eine zentrale Rolle in der Krise. Seit seinem Einstieg in die US-Regierung als Chef der neuen Sparbehörde "Department of Government Efficiency" (DOGE) sorgt er für Unruhe – mit Massenentlassungen, fragwürdigen Sparversprechen und zunehmend politischen Auftritten. Während sich DOGE rühmt, 140 Milliarden US-Dollar an Staatsausgaben eingespart zu haben, ist der Börsenwert von Tesla im gleichen Zeitraum um über 460 Milliarden US-Dollar gesunken.

"Das ist ein sehr teurer Job", sagte Musk unlängst bei einem politischen Event in Wisconsin. Dort betonte er, dass sich sein Tesla-Investment halbiert habe – genau wie das vieler anderer Anleger.

Doch nicht nur politische Turbulenzen machen Tesla zu schaffen. Weltweit wächst der Widerstand gegen das Unternehmen: Proteste, Boykottaufrufe und sogar Angriffe auf Geschäfte häufen sich. Gleichzeitig erhöhen neue US-Autozölle den Druck, da sie auch wichtige Tesla-Zulieferer in China und Mexiko treffen könnten. Der Nasdaq 100 beendete das Quartal mit einem Minus von rund 10 Prozent – auch dies spiegelt die Unsicherheit wider.

Hinzu kommen operative Probleme: Die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen sinkt, während Konkurrenten bei Elektroautos und autonomem Fahren vorbeiziehen. Musk hat zwar für Juni in Austin den Start eines Robotaxi-Dienstes angekündigt, doch Experten bleiben skeptisch.

Trotz allem bleibt Musk optimistisch: "Langfristig wird Tesla gut dastehen." Ob die Anleger das ähnlich sehen, bleibt abzuwarten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion