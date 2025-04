Analysten empfehlen Quimbaya Gold zum Kauf!

Die Analysten von Couloir Capital haben die Aktie des Goldexplorers Quimbaya Gold (CSE QIM / WKN A3DT3C) unter die Lupe genommen und empfehlen diese zum Kauf. Den fairen Wert des Papiers sieht man zunächst bei 1,00 Dollar. Vom Kurs bei Erstellung der Analyse aus bedeutet das ein Potenzial von 117%.

Wie die Experten ausführen, verfügt Quimbaya Gold über ein strategisch gelegenes, großes Gebiet im Bergbau-Camp Segovia in Kolumbien, das an eine produzierende Goldmine grenzt. Derzeit stoße das Unternehmen sein erstes Bohrprogramm an, wobei Quimbaya auf hochgradige Adern entlang eines bekannten, nahegelegenen Trends reichhaltiger Adern abziele.

Das erste, auf 4.000 Meter angelegte Bohrprogramm sei darauf ausgerichtet, so Couloir weiter, hochgradige Goldadern zu bestätigen, was schnelle Hinweise auf eine Goldressource geben sollte. Die Analysten weisen darauf hin, dass die Explorationsarbeiten von einem Team technischer Berater mit umfassender Expertise genau in dieser Region unterstützt würden. Diese Experten seien auch für die Landakquise, den Entwurf des Bohrprogramms und die fortlaufende Bewertung des Projekts verantwortlich.

Interessant, so Couloir Capital, ist auch die Zusammenarbeit von Quimbaya mit Independence Drilling, dem größten Bohrunternehmen Kolumbiens. Dieses hat zugesagt, 100.000 Meter an Bohrungen gegen Quimbaya-Aktien durchzuführen, um damit das Tahami-Projekt bis zur Erstellung einer Ressource zu bringen. Zudem konnte das Unternehmen zuletzt 2,79 Mio. CAD aufnehmen, um damit Explorations- und allgemeine Arbeiten zu finanzieren.

Laut den Analysten ist es die Strategie von Quimbaya, sich nach Möglichkeiten umzutun, formelle Partnerschaften mit Produzenten vor Ort einzugehen, diesen Material für die Ausweitung der Produktion aufzuzeigen und zur Verfügung zu stellen und so Cashflow zu generieren.

Angesichts einer straffen Kapitalstruktur und starker Unterstützung durch Institutionen und Insider könne die Aktie bei positiven Explorations- oder Bohrergebnissen mit signifikanten Kursbewegungen reagieren, glaubt man bei Couloir Capital.

Entsprechend empfiehlt man Quimbaya als Kauf für Anleger, die die Möglichkeit suchen, sich an einem aussichtsreichen Explorer im Bergbau-Camp Segovia Kolumbiens zu beteiligen. Angesichts des immer weiter steigenden Goldpreises stelle das anstehende Bohrprogramm des Unternehmens eine vielversprechende Gelegenheit dar. Couloir sieht deshalb das erst Kursziel für die Aktie bei 1,00 CAD.

