BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Market-Perform" belassen. Überraschungen habe es nicht gegeben, die meisten Fragen seien zum Zollthema gekommen, schrieb Analyst Stephen Reitman am Montag nach einer Telefonkonferenz der Stuttgarter vor dem Quartalsbericht Ende April. Mercedes habe klargestellt, dass die avisierte Margenbelastung von 100 Basispunkten auf einer Erhöhung der US-Zölle von 2,5 auf 10 Prozent basiert habe. Man könne sie in der aktuellen Situation nun etwa linear hochrechnen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 17:16 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 17:16 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 54,56EUR auf Lang & Schwarz (01. April 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.