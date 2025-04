Coca-Cola als Anker der Zuversicht

Um ein Folgekaufsignal in der Coca-Cola-Aktie mit einem übergeordneten Ziel bei 83,06 US-Dollar zu aktivieren, muss mindestens das Vorgängerhoch aus dem abgelaufenen Jahr bei 73,53 US-Dollar mindestens auf Tagesbasis, besser auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden. Dann würde nämlich ein neuerliches Long-Signal entstehen und ein entsprechendes Engagement auf der Oberseite Anlegern schmackhaft machen. Ein passender Turbo Long Optionsschein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite dürften die Abschlagsrisiken in Richtung 60,62 und in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 60,90 US-Dollar dagegen bei einem Rückfall unter 68,10 US-Dollar sichtlich zunehmen. Dann aber würde aus den beiden Kursspitzen der letzten Monate ein klares Doppelhoch hervorgehen und mittelfristig sogar eine Trendwende einleiten können. Aber erst die nächsten Tage dürften Klarheit über die weitere Entwicklung der Coca-Cola-Aktie liefern.

Trading-Strategie: