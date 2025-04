Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert vor US-Zollankündigungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0815 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. An den Finanzmärkten bleibt die US-Zollpolitik ein bestimmendes Thema, allerdings haben sich die Börsen in den USA und in Asien zuletzt stabilisiert, was sich auch auf den Devisenmarkt auswirkte.

US-Präsident Donald Trump plant neue drastische Abgaben auf Importe. Allerdings ist weiter nicht klar, wie stark einzelne Länder konkret betroffen sein werden. Trump will im Lauf des Mittwochs mitteilen, wie genau die neuen Zölle aussehen werden und wen sie treffen werden.

Neben der Zollpolitik haben die Anleger auch Konjunkturdaten im Blick, die im Handelsverlauf für Impulse sorgen könnten. In der Eurozone stehen Daten zur Preisentwicklung und zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben auf dem Programm. Am Nachmittag werden auch in den USA Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern erwartet./jkr/mis