Quantum BioPharma gibt eine gemeinsame klinische Studie mit Wissenschaftlern des Massachusetts General Hospital bekannt

Toronto, Ontario – 1. April 2025 / IRW-Press / Quantum BioPharma Ltd. (NASDAQ: QNTM) (CSE: QNTM) (FWB: 0K91) („Quantum BioPharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios innovativer Assets und biotechnologischer Lösungen widmet, gibt bekannt, dass es am 31. März 2025 eine gemeinsame klinische Studie mit Wissenschaftlern des Massachusetts General Hospital (MGH) zur Validierung einer neuartigen Positronen-Emissions-Tomographie (PET) zur Überwachung der Myelin-Integrität und Demyelinisierung bei Personen mit Multipler Sklerose (MS) durchgeführt hat.

Dr. Pedro Brugarolas, Forscher in der Abteilung für Radiologie am MGH und Assistant Professor für Radiologie an der Harvard Medical School, ist Hauptprüfer der klinischen Studie mit dem Titel „Preliminary Evaluation of [18F]3F4AP PET as a potential tool to monitor non-immunomodulatory drugs in multiple sclerosis“ (Vorläufige Beurteilung von [18F]3F4AP PET als potenzielles Instrument zur Überwachung nicht-immunmodulatorischer Arzneimittel bei Multipler Sklerose). Dr. Eric Klawiter, Direktor der Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica Unit am MGH und Associate Professor für Neurologie an der Harvard Medical School, wird als Zweitprüfer fungieren. In der klinischen Studie werden serielle [18F]3F4AP PET-Scans zusammen mit Magnetresonanztomographie (MRT) bei Personen mit progressiver und schubförmig remittierender MS durchgeführt. In früheren Studien an Nagetieren und Affen zeigte sich [18F]3F4AP hochempfindlich gegenüber demyelinisierten Läsionen, was darauf hindeutet, dass es als Biomarker vielversprechend ist, Veränderungen der Demyelinisierung als Reaktion auf remyelinisierende oder neuroprotektive Arzneimittel bei MS zu überwachen. Die PET-Bildgebung mit [18F]3F4AP kann daher die MRT-Bildgebung ergänzen, indem sie eine ultraempfindliche und quantitative Beurteilung der Demyelinisierung ermöglicht.