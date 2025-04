JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Allianz-Aktien beim Kursziel von 350 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Münchner dürften starkes Gewinnwachstum abliefern und seien auf dem Weg zurück zu einem der verlässlichsten Unternehmen der Branche, schrieb Analyst Kamran Hossain in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Die Aktien seien allerdings schon gut gelaufen und der Konsens liege am oberen Ende der Konzernziele. Er sieht daher kaum noch Spielraum für Outperformance und setzt eher auf Axa. JPMorgan hatte die Allianz-Papiere bis Sommer 2024 bei einem Kursziel von 300 Euro mit "Outperform" eingestuft und seither ausgesetzt. Seitdem zog der Kurs kräftig an und lag zuletzt leicht über dem neuen Kursziel./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 19:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 349,6EUR auf Tradegate (01. April 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



