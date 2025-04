Stabilisierung erwartet - Fokus auf Trumps Zollpaket

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien dürfte am Dienstag auch an den europäischen Handelsplätzen einen festeren Start bewirken. Der Dax dürfte mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 22.273 Punkte eröffnen, wie der X-Dax eine Stunde vor Handelsstart signalisierte. Am Vortag war der Dax erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen, hatte sich dann aber gefangen. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstag ebenfalls etwas höher erwartet.

In New York war der Dow Jones Industrial am Montag nach Anfangsverlusten ins Plus gedreht, während der technologielastige Nasdaq 100 sein Minus fast ausgleichen konnte. Im Fokus steht nun ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ankündigen will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter verschärfen. Die Politik der aktuellen US-Regierung werde sprunghaft bleiben, sagte Thomas Altmann von QC Partners.